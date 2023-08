Thor 5 è ufficialmente in lavorazione: Taika Waititi tornerà alla regia?

La produzione di Thor 5 sembra ormai essere confermata nonostante il disappunto di tanti fan a proposito del quarto capitolo della saga relativa al Marvel Cinematic Universe. E stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che alla regia del nuovo film sul Dio del Tuono tornerà lo stesso regista di Love and Thunder, Taika Waititi.

Vi abbiamo già mostrato il fan poster di Thor 5 che, attraverso delle atmosfere dark, dà un’idea di quello che i fan vorrebbero per la prossima opera che vedrà Chris Hemsworth tornare a brandire il mitico martello della mitologia norrena.

In molti, in effetti si sono detti insoddisfatti del quarto film sull’eroe dei fumetti Marvel, soprattutto a causa del cambio di registro apportato dallo sceneggiatore e regista del film.

L’indiscrezione di un ritorno del filmmaker, premio Oscar alla migliore sceneggiatura per Jojo Rabbit, è stata riportata dall’account Twitter One Take News e ha causato una serie di reazioni di diverso tipo da parte dei fan.

Mentre c’è chi si è detto assolutamente entusiasta del quarto Thor, in molti sembrano essere stati presi dalla disperazione alla consapevolezza che Waititi tornerà dietro la macchina da presa, e altri ancora si sono detti fiduciosi, a patto che la sceneggiatura sia scritta da qualcun altro.

Naturalmente, dopo le parole di Chris Hemsworth a proposito di come dovrà essere Thor 5 per rivederlo nel ruolo, è probabile che se anche dovesse esserci Waititi al comando, il registro potrebbe essere decisamente diverso rispetto a Love and Thunder.

Non ci resta che aspettare, dunque, per avere delle informazioni più dettagliate e sicure a proposito del futuro del franchise.