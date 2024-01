Thor 5: la nuova teoria coinvolge Chris Hemsworth, Natalie Portman e Anthony Hopkins

Il quinto film di Thor potrebbe rappresentare per Chris Hemsworth la sua ultima avventura nei panni del Dio del Tuono: il momento adatto per portare a conclusione una storia lunga ormai più di un decennio e che, proprio come quelle di tutti gli eroi del Marvel Cinematic Universe, meriterebbe un finale adeguatamente epico.

Al momento, certo, non sappiamo molto su questo Thor 5, se non che non ci sarà più Taika Waititi alla regia dopo le esperienze con Ragnarok e Love and Thunder: una nuova teoria, però, ha provato a immaginare proprio quel finale degno di una divinità norrena di cui parlavamo in apertura.

Sono in molti, in effetti, a non aver ancora rinunciato all'idea di un ritorno di Natalie Portman in Thor 5, e la nuova ipotesi formulata dai fan accontenta proprio loro: prendendo spunto dall'ingresso di Jane nel Valhalla nella scena post-credit di Thor: Love and Thunder, infatti, qualcuno ha ipotizzato che la prossima avventura del Dio del Tuono possa portarlo proprio ad avventurarsi da quelle parti (per restarci? Chissà), finendo per incontrare nuovamente la già citata Jane, ma anche personaggi come Odino e Frigga. Cosa ne dite? Vi sembra una soluzione plausibile per una chiusura degna di un dio? Fatecelo sapere nei commenti!