Thor 5, Taika Waititi tornerebbe alla regia: 'ma deve esserci Chris Hemsworth'

Thor: Love and Thunder è da poco arrivato nelle sale italiane e già si inizia a pensare ad un eventuale sequel, sempre sotto la guida di Taika Waititi.

Lo sceneggiatore e regista del quarto capitolo del MCU sul Dio del Tuono, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Thor: Love and Thunder, ha rivelato ad Insider che il messaggio finale dopo le scene post-credit, che recita la scritta "Thor tornerà", è stata una sorpresa sia per lui che per il protagonista Chris Hemsworth.

"Non sto scherzando", ha spiegato Waititi. “L'ho visto al cinema e ho pensato, 'Oh, merda. Davvero?' Anche Chris era tipo, 'Cosa?'". Al regista è stato quindi poi chiesto se verrà realizzato Thor 5 e se tornerebbe per dirigerlo: “Certo, tornerà. È il personaggio migliore", ha detto Waititi. "Voglio dire, potrei essere un po' di parte, ma è il più divertente da guardare".

Il regista ha aggiunto: "Ora, non so come sarebbe il prossimo. Ne farei sicuramente uno, ma solo se lo facesse Chris. Ma dovrebbe essere qualcosa di sorprendente e inaspettato per me volerlo fare. Ad esempio, quale sarebbe la nuova versione? Le battaglie e tutti i combattimenti vanno bene, ma vorrei qualcosa che sembri inaspettato quando si tratta della storia. Come ad esempio di fare un film da solo 5 milioni di dollari senza alcun combattimento, solo Thor in viaggio. Come 'Nebraska'".