Thor 5, Taika Waititi non ci sarà! La conferma del regista

Negli ultimi anni abbiamo visto come i film riguardanti Thor abbiano virato verso un deciso cambio di tono ed anche di caratterizzazione dello stesso personaggio. Ad oggi però sono in molti quelli che hanno abbracciato con piacere questa nuova versione dello zio del tuono ma sembrerebbe che le cose stiano per cambiare ancora una volta.

Sembrerebbe infatti che dopo l'ultimo film (qui potete leggere la nostra recensione di Thor: Love and Thunder se ve la foste persa), il regista Taika Waititi non sarà più coinvolto nei prossimi progetti riguardanti il super eroe norreno.

La ragione principale dietro l'assenza del cineasta sembra essere la sua fin troppo fitta lista di impegni.

Ecco cosa ha detto l'autore durante una recente intervista per Business Insider: "So per certo che non sarò al comando stavolta, mi concentrerò su altri film per i quali ho firmato. Ma vi assicuro che io amo la Marvel ed amo lavorare con Chris Hemsworth. Non credo affatto che possa considerarsi un tradimento nei miei confronti".

"Abbiamo una relazione aperta, ed ora è un po' come se volessero vedere altre persone, sono molto felice comunque di questo", ha continuato il regista.

Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate da Thor 5? Se ve la foste persa ecco anche la nostra recensione di The Marvels, ultimo film MCU uscito nelle sale.