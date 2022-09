Thor 5, Taika Waititi ha già un'idea in mente: 'Farei un film low-buget'

Taika Waititi avrebbe già alcune idee, a dir poco stravaganti, riguardo la trama di un eventuale quinto capitolo con protagonista il Dio del Tuono di Chris Hemsworth.

Come ben sapete, Waititi, che ha diretto Thor: Ragnarok nel 2017 e Love and Thunder quest'anno, ha aperto a un suo ritorno nella serie già da qualche tempo. Parlando con BBC Radio 1 di un nuovo film di Thor, il regista ha raccontato di voler realizzare una pellicola a basso costo, che fosse ancora più semplice di qualcosa come She-Hulk. Ma un'avventura del genere potrebbe mai piacere ai fan?

Nel corso del tempo, il regista si è fatto sicuramente riconoscere grazie alle sue scelte, ma non tutti hanno apprezzato il suo lavoro all'interno del Marvel Cinematic Universe. C'è chi non apprezza lo stampo comico dato al personaggio e chi invece ne vorrebbe ancora di più.

"'Pass the Chives… Thor 5: Learning to Drive.' E' tipo un Back to School con Rodney Dangerfield, ma con Thor che impara a guidare", ha scherzato Waititi parlando di un quinto capitolo. "Penso che se ci sarà un quinto film, lo farò togliendo tutti gli zeri dal budget. Lo farei come un film da sei milioni di dollari. Sarebbe solo con Thor sulla Terra. Sì, sta solo imparando a guidare...penso...penso letteralmente che potresti guadagnare almeno mezzo miliardo di dollari al botteghino spendendone solo otto milioni. Sei milioni... Fai il backup del camion dei soldi. La Disney è tornata".