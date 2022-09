Thor 5: Taika Waititi aperto a un ritorno ma i fan non lo vogliono dopo Love and Thunder

Inutile negare che nuova parte dei fan del Marvel Cinematic Universe non apprezzano molto lo stile di Taika Waititi e soprattutto la sua versione di Thor nei due film da lui diretti fino a questo momento. Non solo Ragnarok, ma specialmente Thor: Love and Thunder è stato riempito di critiche da parte dei fan, che non ne possono più del regista.

Durante una recente apparizione su BBC Radio 1 per promuovere il debutto di Thor Love and Thunder su Disney Plus, il regista premio Oscar ha scherzato sul fatto che sta già preparando molte idee per un quinto capitolo, proponendo titoli come Thive: What a Classic Thor Adventure, Thor 5: Still Alive, e altre proposte completamente strampalate, nel suo tipico stile.

Tuttavia, dopo l'arrivo di Love and Thunder su Disney Plus, anche coloro che fino a questo momento non avevano visto la pellicola dei Marvel Studios sono sempre più convinti di non desiderare un altro capitolo del franchise diretto da Waititi. Addirittura, in alcuni commenti piuttosto velenosi, c'è chi era convinto che il regista fosse stato licenziato dal prossimo Thor 5. I piani sul prossimo capitolo con protagonista Chris Hemsworth non sono ancora stati rivelati, e probabilmente ci vorrà un altro po' di tempo prima che qualche novità venga resa nota. La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe deve prima essere completata, dopodiché si passerà alla Fase 5.

Thor Love and Thunder uscirà in home video il prossimo 27 settembre e questa versione includerà anche numerose funzionalità bonus, tra le quali cui scene eliminate, una gag reel e un commento audio di Taika Waititi: pochi i dettagli relativi alle scene inedite, ma tra i personaggi che saranno inclusi nel materiale bonus i fan possono aspettarsi ovviamente i due Thor, Valchiria e Korg, i Guardiani della Galassia e Zeus, nonché volti inediti mai visti sul grande schermo: del resto è stato confermato che il primo montaggio di Thor Love & Thunder durava quattro ore, dunque la mole di materiale scartato rimasto in cabina di montaggio dev'essere notevole.