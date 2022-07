Thor 5, quando uscirà il prossimo cinecomic sul Dio del Tuono?

Come sempre accade all'arrivo di un nuovo capitolo MCU dedicato agli Avengers più amati, ci si chiede fin da subito quanto si dovrà aspettare per vedere il successivo. Con l'uscita di Thor: Love and Thunder le cose si fanno difficili, quasi impronosticabili, soprattutto per delle preoccupanti dichiarazioni di Taika Waititi.

Il nuovo tassello dedicato al Dio del Tuono, primo in assoluto a ottenere il suo quarto standalone in tutta la storia del Marvel Cinematic Universe, è arrivato nelle sale, accendendo fin da subito la discussione, non sempre nella direzione sperata. A ben guardare in realtà, in termini di accoglienza, le direzioni si stanno facendo piuttosto contraddittorie. Da un lato, l’enorme attesa creata intorno al debutto dei pantheon Marvel e al ritorno di Natalie Portman come Mighty Thor ha assicurato al film un box office di lancio da urlo: Thor Love and Thunder è il nono miglior risultato nella storia del MCU, in termini di weekend di debutto.

Tuttavia, dall’altro lato, il secondo film di Taika Waititi, che chiaramente avrebbe ricalcato se non addirittura estremizzato lo stile del precedente, rischia di ottenere reazioni di pubblico anche peggiori di quelle riservate a Ragnarok. Finora il film sta ottenendo i punteggi più bassi, sia di critica che di pubblico, rispetto a gran parte del Marvel Cinematic Universe, da Rotten Tomatoes a CinemaScore. E anche i critici non fanno sconti, apprezzando lo stile ma parlando di un film fondamentalmente caotico e che non ha saputo valorizzare appieno i suoi punti di forza, su tutti il Christian Bale interprete di Gorr the God Butcher che si è visto tagliare molte scene.

Per questa e per altre ragioni, il futuro di Thor si fa nebbioso o quantomeno difficile da prevedere. Ovviamente, una data per un quinto capitolo ancora non c’è né in realtà è nell’aria. Vale infatti lo stesso discorso di Doctor Strange 3: i Marvel Studios programmano con larghissimo anticipo i titoli delle loro Fasi e il calendario è già molto pieno fino al 2024. Fra questo e il prossimo anno avremo Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol.3 e The Marvels. Si comincia poi con la Fase 5 che potrebbe protrarsi benissimo fino al 2025/2026, da Deadpool 3 a Captain America 4, da Blade ai Fantastici 4, da Shang-Chi 2 alla nuova trilogia su Spider-Man.

Infine preoccupano le parole di Taika Waititi: “Non ho mai pensato ai miei film di Thor come capitoli di una nuova trilogia, perché ogni volta che faccio un film, penso: ‘Okay, dopo questo però non ne farò mai più…’. Perché sono opere estremamente difficili da fare. Nella mia carriera finora ho fatto otto film, e per otto volte mi sono detto: ‘Okay, basta, stop, mi fermo qui, questo lavoro è troppo complicato’“. Non è escluso che, nonostante il botteghino, la Disney si renda conto del parziale “fallimento” di Waititi per la maggioranza dei fan e di volerlo quindi reindirizzare, come sta già avvenendo, sull’universo Star Wars. In quel caso, la ricerca di un nuovo regista allungherebbe ulteriormente i tempi, mentre paradossalmente sembrerebbe più probabile vedere prima una serie spinoff su Lady Sif o ancor di più una già più paventata su Valkirye.