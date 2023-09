Thor 5, quando esce il prossimo capitolo e chi sarà il regista?

La saga di Thor nel Marvel Cinematic Universe ha vissuto di alti e bassi con l’ultimo capitolo che ha fatto storcere la bocca a molti fan per via di un registro stilistico che tanti hanno considerato poco adatto. Intanto si susseguono le indiscrezioni a proposito di Thor 5, che pare essere già in produzione. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più.

Ci sono talmente tanti poteri che Thor non ha ancora usato nel Marvel Cinematic Universe da farci comprendere quanto la narrazione cinematografica dell’eroe Marvel abbia ancora tante frecce alla sua faretra.

Nonostante gran parte del pubblico non abbia apprezzato il lavoro fatto da Taika Waititi su Thor: Love & Thunder, i rumor che riguardano un nuovo capitolo del pezzo dell’immenso puzzle dell’MCU, si fanno sempre più insistenti: qualche tempo fa, infatti, l’account Twitter dell’insider MyTimeToSineHello ha rivelato che Thor 5 sarebbe già in lavorazione con la forte possibilità che il regista di Chi Segna Vince possa tornare dietro la macchina da presa per la terza volta nella saga.

Per quanto riguardi una possibile data d’uscita possiamo essere sicuri che il nuovo Thor non arriverà prima del 2026, con la data che potrebbe slittare anche al 2027 a seconda di come la trama si inserisca all’interno della timeline dei nuovi film degli Avengers.

Ancora tutto da definire, dunque, e, in attesa di poterne sapere di più e in maniera più definitiva, vi lasciamo alle parole di Chris Hemsworth a proposito del suo ritorno in Thor.