Thor 5, perché Taika Waititi non tornerà alla regia?

Dopo la valanga di critiche negative ricevute dal Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, si stentava a credere che il regista potesse tornare per una terza volta al franchise. Ma le sue anticipazioni sembravano dire il contrario. Ora invece, un nuovo report afferma che il regista stesso non sarebbe intenzionato a tornare. Ecco le ragioni.

Più di qualche settimana fa, all’indomani dell’uscita nelle sale dell’ultimo tassello del Marvel Cinematic Universe, nonché quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono e secondo sotto la direzione di Taika Waititi, cercavamo di ipotizzare una data per Thor 5. Ma molto nella rapidità del suo sviluppo sarebbe dipeso, oltreché dal mantenimento del team attualmente in vigore – o per converso della sua sostituzione – anche dalla valanga di titoli annunciati sul lungo futuro. Prima al San Diego Comic-Con e proprio oggi al D23: ecco come seguire la diretta Everyeye su tutti gli annunci Marvel.

Per quanto riguarda il ritorno di Waititi, novello sposo dopo un recente matrimonio con Rita Ora – sviluppo questo non indifferente – lo stesso regista si era detto incerto. Oltre al desiderio di dedicarsi maggiormente al suo privato, Waititi sembrava intenzionato solo a due condizioni: la prima, che tornasse anche Chris Hemsworth ovviamente. La seconda, mai del tutto pretesa ma comunque implicita al suo modo di fare cinema, è che ottenesse ancora una volta la libertà stilistica concessagli finora e forse anche maggiore. Vale a dire proprio quell’eccentricità, quello stile narrativo e quella caratterizzazione del personaggio – quasi degradante, a detta di molti – che i fan tanto gli rinfacciano.

Ora secondo un nuovo report di Giant Freakin Robot – che trovate in calce all’articolo – sarebbe lo stesso Waititi a voler fare un passo indietro. La ragione, più che evidente a chiunque, è l’avversione nel confronti del regista da parte di un’ampissima fetta di fan. Ma prima che possa essere Kevin Feige a staccare la spina, sembra che lo stesso Waititi si sia reso conto di non poter dare ai fan ciò che desiderano per il personaggio, evidentemente molto diverso rispetto a quanto portato avanti da lui. A questo si aggiungono i molti altri progetti moltiplicatisi dopo la visibilità data dal MCU, non ultimo un possibile film di Star Wars. Staremo a vedere se questi report troveranno conferma.