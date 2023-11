Thor 5, Marvel vuole un ritorno ai toni dark: Gareth Edwards in lizza per la regia?

Mentre si parla di Sam Raimi come candidato per la regia di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, una nuova indiscrezione anticipa il possibile regista di Thor 5, o almeno quello che pare essere in cima alla lista dei desideri dei Marvel Studios.

Stiamo parlando di Gareth Edwards, acclamato autore di The Creator e Star Wars: Rogue One, due dei titoli di fantascienza più amati e originali degli ultimi anni: stando al famoso insider Daniel RPK, infatti, la Marvel sarebbe intenzionata ad ingaggiare il regista per la prossima avventura del Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, che come sappiamo non vedrà il ritorno di Taika Waititi, che ha lasciato la saga di Thor dopo aver diretto i precedenti episodi Thor: Ragnarok e Thor: Love & Thunder rispettivamente per la Saga dell'Infinito e per la Saga del Multiverso.

Al contrario, dopo il ciclo colorato e da commedia slapstick realizzato dall'autore neozelandese, secondo Daniel RPK Marvel per Thor 5 vorrebbe un ritorno ai toni dark, probabilmente in vista dei film crossover degli Avengers che concluderanno la Saga del Multiverso (e, chissà, anche l'arco narrativo del Dio del Tuono di Chris Hemsworth).

Per il momento, comunque, nonostante l'ottima nomea dell'insider in questione, si tratta di informazioni impossibili da verificare, dunque vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le prossime novità.