Ci sarà anche un Thor 5 dopo Love & Thunder? La risposta di Taika Waititi spaventa i fan

A Taika Waititi è meglio non fare domande sulla storia con Rita Ora, in compenso però il regista è ben lieto di commentare il futuro di Thor dopo gli eventi di Love & Thunder e, nello specifico, la possibilità di realizzare un Thor 5 per completare un'ideale trilogia.

In una recente intervista promozionale con Fandango, la stessa intervista durante la quale ha anticipato che Christian Bale diventerà il vostro nuovo villain MCU preferito, Waititi ha infatti parlato dei suoi piani per un quinto film della saga di Thor: "Non ho mai pensato ai miei film di Thor come capitoli di una nuova trilogia, perché ogni volta che faccio un film, penso: 'Okay, dopo questo però non ne farò mai più...'. Perché, cavolo, sono opere estremamente difficili da fare. Nella mia carriera finora ho fatto otto film, e per otto volte mi sono detto: 'Okay, basta, stop, mi fermo qui, questo lavoro è troppo complicato'. E poi però ti risucchiano sempre dentro, questi tipi di Hollywood, ti attirano a loro e non ti lasciano andare, ti offrono gli Oscar come fossero biscotti..."

Voi che cosa ne pensate? Vorreste vedere un quinto episodio della saga di Thor? Proprio qualche giorno fa Chris Hemsworth ha notato di essere diventato il primo Avenger con quattro film standalone: pensate che allungherà il suo record rispetto a Robert Downey Jr/Iron Man, Chris Evans/Captain America e Spider-Man/Tom Holland? Ditecelo nello spazio dedicato ai commenti.

Vi ricordiamo che Thor Love & Thunder uscirà in Italia il 6 luglio prossimo: nel cast Tessa Thompson nel ruolo di Valkyrie, Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster/la Potente Thor, Russell Crowe nel ruolo di Zeus, Jaimie Alexander nel ruolo di Lady Sif, Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star Lord , Sean Gunn come Kraglin, Dave Bautista come Drax il Distruttore, Karen Gillan come Nebula e Christian Bale come Gorr il macellatore di dei.