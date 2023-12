Thor 5, Gareth Edwards rompe il silenzio sui rumor: dirigerà lui il film Marvel?

Gareth Edwards sembrava essere in lizza per la regia di Thor 5, e il regista ha finalmente risposto ai rumour che circolavano su internet da giorni.

Durante un episodio del BroBible’s Post Credit Podcast, il regista di The Creator ha ammesso di aver letto i rumour sul web riguardanti una sua possibile regia per Thor 5, ma ha ribadito di essere al momento concentrato su progetti personali:

“Anch'io ho letto queste voci. Ho visto e ho inviato scherzosamente alla mia ragazza. Le ho mandato il link e le ho detto: "Non volevo che lo scoprissi in questo modo". Non ne ho mai sentito parlare. È assolutamente... Internet è un posto incredibile. Adoro quei film. Amo la Marvel, molti dei miei amici lavorano nei film Marvel. Personalmente sono molto eccitato per il futuro del cinema. Sento che tutto ciò che abbiamo fatto di diverso in The Creator è probabilmente la parte più forte del film. E voglio spingerlo ancora più in là, quindi avere la libertà di poter rischiare e di poter fallire. Credo che tutto questo sia una parte importante della creatività. Quindi, sono molto eccitato all'idea di poter fare un altro film tutto mio. Amo tutti gli altri film e franchise Marvel, vado a vederli. La maggior parte sono sullo scaffale dei miei DVD/Blu-ray. Ma voglio davvero continuare a perseguire la fantascienza originale. È stata una risposta molto politicamente corretta? Mai dire mai. Nelle giuste circostanze, un film Marvel lo farei assolutamente.”

Sembra quindi che Gareth Edwards non abbia completamente chiuso la porta a un film Marvel, ma al momento il suo desiderio principale è quello di realizzare qualcosa di autoriale. Ma Chris Hemsworth tornerà per Thor 5?