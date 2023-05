Thor 5, il fan poster immagina un ritorno alle atmosfere 'dark' della saga

I film più recenti di Thor - Ragnarok e Love and Thunder - sono indubbiamente leggeri, al contrario di quanto sperimentato in Thor: The Dark World e nelle partecipazioni del Dio del Tuono negli ultimi due film sugli Avengers; di conseguenza, non sorprende che molti fan sperino in un ritorno alle atmosfere più "dark".

In particolare, l'utente Instagram @marvels.wolverine ha immaginato come potrebbe essere l'eventuale poster di un quinto capitolo della saga dalle atmosfere più cupe. L'immagine – disponibile al termine della notizia – mostra il supereroe con un'espressione determinata, con gli occhi pervasi dalla luce elettrica del fulmine. "Thor 5: Protettore di Midgard" lo intitola @marvels.wolverine. "Mi piacerebbe vedere il prossimo film di Thor con un'atmosfera diversa, penso che manderebbe gli spettatori fuori di testa", con tanto di emoji del fuoco. Eppure, un'ipotesi del genere non è remota: Chris Hemsworth di Thor ha dichiarato di essere pronto a cambiare. E se Thor 5 abbandonasse la comicità per dar spazio a una nuova versione?

Per il momento, l'unica informazione che abbiamo sul sequel è la presenza di Ercole, prefigurata dalla scena post-credit di Thor: Love and Thunder: la celebre figura mitologica, infatti, è stata inviato da Zeus alla ricerca di vendetta dopo il furto del fulmine. Inoltre, il rapporto padre-figlia tra il supereroe e la piccola Love (interpretata da India Rose Hemsworth, figlia di Chris) potrebbe subire inaspettati sviluppi.

Altri dettagli sulla prossima pellicola rimangono sconosciuti. A quanto pare, Taika Waititi ha già un'idea per Thor 5: realizzare un "film low-budget".