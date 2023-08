Thor 5 è davvero in lavorazione? Voci contrastanti sul futuro della saga Marvel

Contrariamente a quanto affermato nei giorni scorsi nel 'sottobosco' degli insider online, Thor 5 non è attualmente in sviluppo presso i Marvel Studios.

La confusione sulla stato dei lavori di Thor 5 è sorta a causa di una nuova intervista del regista e sceneggiatore Taika Waititi, autore dei due precedenti capitoli della saga Marvel Cinematic Universe con protagonista Chris Hemsworth, ovvero Thor: Ragnarok e Thor: Love & Thunder: il regista ha parlato solo di un "potenziale" Thor 5 in un'intervista pubblicata nel volume 'Thor: Love and Thunder - The Official Movie Special', senza però specificare che un quinto episodio del franchise esiste davvero. In queste ore Variety, ha confermato ufficialmente che Thor 5 non è in fase di sviluppo...almeno non per il momento.

La citazione integrale di Taika Waititi tratta dal libro sopracitato recita: "Cosa gli resta da fare? Thor 5 deve essere qualcosa che porti avanti l'evoluzione del personaggio, ma comunque in un modo molto divertente e dandogli degli avversari con cui confrontarsi costruiti sugli ostacoli che il protagonista deve superare. Non penso che possiamo avere un cattivo più debole di Hela. Sento che dobbiamo fare un passo avanti e aggiungere un cattivo che sia in qualche modo ancora più formidabile."

Thor: Love & Thunder aveva comunque suggerito l'arrivo di un quinto episodio della saga, e forse l'annuncio ufficiale del film da parte della Marvel non è così distante nel tempo. Qualche mese fa, Chris Hemsworth aveva giurato fedeltà eterna a Thor, affermando di essere disposto ad interpretare il personaggio fino a quando la Marvel glielo vorrà affidare.