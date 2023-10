Thor 5, un nuovo concept art di Love & Thunder svela la vera potenza di Love?

Ora che Thor 5 è ufficialmente in lavorazione, la fantasia degli spettatori corre spedita: alcuni concept art, condivisi dall'account Instagram di Andy Park, svelano la vera potenza di Love, la figlia di Gorr che Thor ha preso in affidamento nel quarto capitolo della saga!

La osserviamo nel suo aspetto completamente nero, con l'aggiunta dell'ascia creata grazie alle proprietà rigenerative di Groot. Ogni dettaglio sembra suggerire che la giovane combatterà fianco a fianco col celebre protagonista.

"Ecco il keyframe che ho immaginato dopo aver letto il copione e aver parlato con Taika Waititi durante la pre-produzione di Thor: Love and Thunder" scrive Park come descrizione del post. "Ci ho messo un po' per realizzare un disegno all'altezza delle aspettative!".

In effetti, poiché abbiamo visto la bambina lottare col temibile Stormbeaker in mano, è lecito pensare che abbia capacità al di fuori del comune, e che, nel migliore dei casi, i suoi poteri potrebbero superare addirittura quelli del padre adottivo. Soltanto il prossimo capitolo della saga – così come altri prodotti del Marvel Cinematic Universe, probabilmente – riusciranno a svelare l'arcano una volta per tutte.

Purtroppo, Thor: Love and Thunder non è stato all'altezza delle aspettative: a fronte di un budget di 250 milioni di dollari (e un incasso di 760), il film ha ottenuto un indice del gradimento del 63% su Rotten Tomatoes, e un voto medio di 6,4 su 10 per Metacritic. Speriamo che il sequel tornerà ad alzare ancora una volta l'asticella qualitativa.

Per rispolverare i vecchi ricordi e realizzare appieno la portata dell'evento, non perdetevi il nostro video-riassunto sulla storia di Thor nel MCU.