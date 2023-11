Thor 5: Chris Hemsworth sa perfettamente chi dovrebbe dirigere il nuovo film Marvel

Sappiamo che Thor 5 non sarà diretto dal regista dei precedenti due capitoli, Taika Waititi. Chris Hemsworth, protagonista assoluto della saga e del franchise del Marvel Cinematic Universe, ha, in questo senso, le idee chiare rispetto al nome che potrebbe dare una nuova direzione alla storia del Dio del Tuono ritratto dalla Casa delle Idee.

Dopo aver descritto 5 poteri del Thor dei fumetti che ancora non si sono visti nel Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare del nuovo film sul figlio di Odino per riportare le parole di Chris Hemworth rispetto alla sua preferenze relativa a un nome particolare per il ruolo di regista.

In un’intervista con Vanity Fair, l’attore ha espresso il suo desiderio di lavorare di nuovo con George Miller, regista con cui ha già collaborato: “Sono a un punto della mia vita in cui incontro diversi registi e mi chiedo con chi voglia passare il mio tempo fatto da quattro o cinque mesi di riprese, conferenze stampa e possibili reshooting. Se qualcosa mi allontana dalla mia famiglia e dai miei figli, deve essere un’esperienza positiva, costruttiva e collaborativa. Ho girato con George Miller il nuovo prequel di Fury Road, parte della saga di Mad Max e ho detto che è con lui che voglio passare le mie ore di lavoro: con qualcuno che sia gentile, collaborativo e interessante”.

Thor 5 potrebbe essere il prodotto ideale per vedere i due collaborare di nuovo insieme cercando di dare una svolta decisiva a una saga che sembra necessitare di un cambio di registro e che potrebbe avere nel regista premio Oscar il candidato perfetto che sia in grado di coniugare l’azione più adrenalinica a momenti comici e ricchi di emozioni.

In attesa di capire chi sarà il regista del nuovo film Marvel, vi lasciamo all’oscuro fan poster relativo a Thor 5.