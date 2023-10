Thor 5 è in arrivo, insider certo: 'Taika Waititi se ne va, Marvel cerca un altro regista'

Il futuro della saga di Thor è ancora un mistero, ma in queste ore il noto insider Daniel Richtman, alias Daniel RPK, ha provato ad offrire qualche anticipazione più dettagliata.

Tramite il suo Patreon, l'insider ha anticipato ai propri follower che Thor 5 è ufficialmente in lavorazione, sebbene i lavori si siano fisiologicamente arenati a causa degli scioperi di Hollywood che, tra quello degli sceneggiatori del sindacato WGA e quello degli attori del sindacato SAG, sono in corso da oltre 100 giorni. Tuttavia, Daniel RPK si è detto sicuro che, al momento, l'unica cosa che può essere confermata a proposito del progetto è che Taika Waititi non sarà il regista di Thor 5, con la Marvel già in cerca di un nuovo regista che possa ereditare la saga cinematografica con protagonista Chris Hemsworth.

Al momento non è chiaro quando dovrebbe uscire Thor 5, se prima di Avengers: The Kang Dynasty o tra gli eventi di The Kang Dynasty e quelli del successivo Avengers: Secret Wars (dunque una forbice che va dal 2025 al 2027), ma quel che è certo è che, con l'addio di Taika Waititi, la saga di Thor si prepara a cambiare gestione per la quarta volta, dopo la guida di Kenneth Branagh, Alan Taylor e lo stesso Waititi.

Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le prossime novità sul futuro del MCU.