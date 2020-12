Thor 4: un villain di Ragnarok non tornerà nel film, ecco chi

Le riprese di Thor: Love and Thunder si accingono a cominciare in Australia e mentre sappiamo bene chi vi prenderà parte come new entry, sappiamo da oggi che anche un villain apparso nel precedente capitolo, Thor: Ragnarok, sempre diretto da Taika Waititi, non farà ritorno nel quarto film del franchise con Chris Hemsworth protagonista assoluto.

Stiamo parlando di Rachel House, che non apparirà di nuovo nei panni del braccio destro del Grandmaster Topaz, come ha confermato lei stessa nel corso di una chiacchierata con The Movie Dweeb: "Sono sicura quasi al 100% che Topaz non si vedrà più, penso sia andata per sempre. Diciamo che ne sono sicura al 99.9% che non sarà nel prossimo film di Thor".

La House, nata in Nuova Zelanda, è una fedele collaboratrice di Taika Waititi essendo apparsa in numerosi film del regista Premio Oscar, come in Eagle vs Shark, Boy, Hunt for the Wilderpeople, proseguendo appunto in Thor: Ragnarok e nell'ultimo Jojo Rabbit; l'attrice sarà anche nel cast del prossimo film del regista, Next Goal Wins. L'unico film di Waititi in cui non appariva, finora, rimaneva What We Do in the Shadows del 2014 e adesso la conferma che non sarà in Thor: Love and Thunder.

Tra le new entry del film c'è invece Christian Bale nei panni di Gorr, scelta che è stata recentemente commentata anche dal creatore del personaggio Jason Aaron, uno dei fumettisti più blasonati e premiati attualmente in circolazione. Aaron ha scritto "tutti gli dei devono morire", riferendosi sostanzialmente alla missione principale della vita di Gorr, alieno misoteista imbarcatosi in una missione di sterminio di ogni forma di divinità esistente nell'Universo.

Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder vedrà nel cast anche Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt nei panni di Star-Lord e Jaimie Alexander in quelli di Sif.