Thor 4, Tom Hiddleston rivela perché non è stato scelto per il ruolo di Thor

Sono già passati dieci anni da quando Thor ha fatto il suo debutto nei cinema, dando il via alle carriere Marvel di Chris Hemsworth (Thor) e Tom Hiddleston (Loki). I due attori sono ancora estremamente attivi nel MCU, con Hemsworth che riprenderà il ruolo nel quarto film intitolato Thor: Love and Thunder.

Hiddleston dal canto suo è stato il protagonista della serie Loki su Disney+, che è già stata rinnovata per una seconda stagione. In un nuovo video "Untold" della Disney, Hiddleston ha spiegato perché Hemsworth è stato originariamente scelto come Thor al posto suo.



"A un certo punto dell’allenamento c’era una lavagna che stava, mi pare, nella palestra degli stunt, dove c’era questa lista di esercizi da fare, tipo 1000 metri al vogatore, 100 pull-up, 100 push-up, 100 squat, che andavano fatti in un determinato tempo. E Chris Hemsworth ha scritto il suo sulla lavagna. Ho pensato “Ok ci proverò anche io”. Ma non sono riuscito a fare più di 15 pull-up, quindi questo è il motivo per cui è stato scelto come Thor."



Chris Hemsworth ha anche diffuso i segreti del suo allenamento, nel caso in cui qualcuno volesse tentare di avere i suoi muscoli! In onore dell'anniversario di Thor, Hiddleston ha parlato con GQ a giugno del processo di audizione:



"Quattro mesi di audizioni, credo, nel 2009. Questo è stato un grande salto per me dal fare film molto piccoli nel Regno Unito e dal lavorare in teatro, e improvvisamente trovarsi nel prossimo film dei Marvel Studios", ha detto Hiddleston. "È stato un momento di adattamento e mi sono sentito come se avessi vinto alla lotteria. L'intera faccenda aveva un'atmosfera molto speciale".



Thor: Love and Thunder è attualmente programmato per uscire nei cinema il 6 maggio 2022 negli USA. La seconda stagione di Loki non ha ancora una data di uscita.