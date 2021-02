Thor 4, Tessa Thompson ci sarà: eccola nella nuova foto dal set

La presenza di Tessa Thompson in Thor: Love and Thunder era praticamente una certezza ed era stata confermata dalla stessa attrice in precedenza, ma adesso arriva la prova del nove, in quanto l'attrice ha pubblicato una foto su una storia Instagram nel suo profilo ufficiale confermando di essere sul set per le riprese del film.

Nell'immagine pubblicata dall'attrice vediamo appunto la sedia che normalmente viene utilizzata dagli attori nelle pause dalle riprese e vediamo quella che porta il nome di Valchiria, il personaggio della Thompson, con questa che esclama: "E' tornata!".

In una precedente intervista la Thompson era sollevata dal dover girare il film in Australia poiché la situazione sul coronavirus lì era più sotto controllo: "Spero di poterlo dire perché sono sicura di averne già parlato oggi. Sì, sono nel nuovo film di Thor. Sono ufficialmente nel film. Sono molto emozionata, andrà in Australia all'inizio del prossimo anno e poi mi metterò in quarantena. Per fortuna possiamo girare perché l'Australia è sotto controllo; la loro amministrazione è stata in grado di trovare un modo per tenere tutti al sicuro in modo da poter realizzare il film in sicurezza, e lo faremo quest'anno."

Sulla Valchiria che vedremo nel film, dopo che in Avengers: Endgame veniva insignita da Thor in persona come sovrana di Nuova Asgard: "Dopo aver rivelato che Natalie Portman si trova in Australia già da un paio di mesi per la lavorazione del film, così come il regista Taika Waititi, l'attrice ha anticipato che "Valchiria sarà decisamente il 'Re' della Nuova Asgard quando la ritroveremo. E come è già capitato nel corso degli ultimi quattro anni, farà parte di un'avventura che vede coinvolto Thor, nel senso che il film sarà chiamato Thor: Love and Thunder. E direi che stanno succedendo delle cose interessanti. Ci saranno dei nuovi personaggi, e dei volti noti del MCU. E forse ci saranno altre persone che abbiamo già visto".