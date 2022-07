Thor 4, Tessa Thompson: 'Russell Crowe si esercitava col fulmine davanti a me'

Thor: Love and Thunder è arrivato nelle sale italiane nella giornata di ieri e il cast nel frattempo sta rilasciando sempre più dichiarazioni legate al dietro le quinte della produzione. Una di queste è di Tessa Thompson, che torna a interpretare Valchiria dopo l'esordio del suo personaggio in Ragnarok. L'attrice ha parlato di Russell Crowe.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Thompson ha parlato del suo co-protagonista Russell Crowe e di come lo vedeva fare le prove fuori dalla sua roulotte per il ruolo di Zeus. L'attrice, infatti, vedeva l'attore neozelandese esercitarsi a lanciare fulmini all'esterno, un'immagine che doveva essere decisamente molto esilarante.

"A volte si metteva fuori dalla mia roulotte per allenarsi. Indossava le sue gonne da tennis con i suoi piccoli laccetti... Era una cosa carinissima".

Russell Crowe fa il suo debutto nel MCU nel nuovo film di Thor nei panni del Dio greco Zeus. Nel trailer è stato confermato che lui e Thor avranno un confronto. In un'intervista rilasciata a Studio 10 in Australia, il regista Taika Waititi e Chris Hemsworth hanno scherzato su come sono riusciti a convincere Crowe a partecipare, dicendo che lo avrebbe fatto se avesse potuto spogliare Thor.

Russell Crowe era piuttosto riluttante a interpretare Zeus in Thor: Love and Thunder a causa della sua somiglianza con Massimo de Il Gladiatore. Nell'intervista, cui ha preso parte anche Chris Hemsworth, è stato quest'ultimo a chiedere se il regista avesse incontrato qualche resistenza da parte dell'attore Premio Oscar.

"Un po'", ha risposto Waititi, "perché penso che quando si legge la sceneggiatura, lo descrive che si sente un po' come Massimo, e ovviamente non vuole interpretare di nuovo Massimo". Non è difficile notare le somiglianze tra Massimo e Zeus - a partire dalla corazza - ma Crowe ha sovvertito le aspettative per rendere il personaggio, essenzialmente, un anti-Massimo.

Su queste pagine potete già leggere la recensione di Thor Love and Thunder. A voi è piaciuto il film? Ditecelo nei commenti!