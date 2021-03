Thor 4: Taika Waititi sfoggia il suo nuovo tatuaggio dal set del film Marvel

Sempre molto attivo sui social network, Taika Waititi mentre si trova sul set di Thor: Love and Thunder della Marvel, ha trovato il tempo di farsi un nuovo tatuaggio, sul collo, e lo ha postato sul suo account Instagram dove ha anche ironizzato sul suo nuovo look che lo fa sembrare un tipo piuttosto fico. Il regista ha due film in arrivo...

Il nuovo tatuaggio sul collo è stato l'occasione per Taika Waititi di commentare se stesso con la consueta ironia sui social media: "Suggerimento da professionisti: fatevi un finto tatuaggio sul collo e istantaneamente vi trasformerete in un duro fotografo, barista o parrucchiere di Los Angeles". Immancabili i commenti illustri sotto al post, dal fotografo Greg Williams (che scrive: "Spacca tutto!") ai fratelli Russo ("Un americano per piacere, trattiene la dissolvenza") o anche Sharon Stone, la quale era convinta che il tatuaggio fosse vero fino ad arrivare a Jaimie Alexander ("E' la storia della mia vita").

Waititi si trova attualmente impegnato nelle riprese di Thor: Love and Thunder nel quale dovremmo vedere Natalie Portman sollevare Mjolnir, come suggerito da un fan poster arrivato di recente. In una recente intervista, Chris Hemsworth ha lodato Chris Pratt e la sua performance sul set, ritenendolo prodigioso e versatile. Qualche giorno fa è apparso anche un video di Natalie Portman sul set di Thor: Love and Thunder il quale evidenzia il suo stato fisico per il film.

Sapevamo già che Thor: Love and Thunder avrebbe apportato molti cambiamenti all'universo cinematografico Marvel e la stessa Portman tempo fa aveva scherzato sulle incredibile potenzialità di Jane Foster: "Non posso dire molto ma sono davvero entusiasta di questo film. Sto iniziando ad allenarmi, per avere più muscoli muscoli. Se possono esserci tutte queste supereroine femminili, c'è sicuramente spazio anche per me".