Thor 4, Taika Waititi: 'C'è del potenziale per 15 versioni differenti del film'

Sapevamo che Thor: Love and Thunder sarà tra i film più brevi del MCU, ma in realtà, stando a quanto detto da Taika Waititi e dal cast, si potrebbe montare non si sa quante versioni alternative del film con il girato effettivo della pellicola.

Il Multiverso è ormai parte integrante del Marvel Cinematic Universe, ma sapete che multiversale potrebbe essere anche la produzione degli stessi film? O almeno, così dicono Chris Hemsworth, Taika Waititi e Tessa Thompson di Thor: Love and Thunder.

"C'è praticamente un Multiverso editoriale per questo film, a seconda di che direzione hai preso con ogni scena improvvisata" ha rivelato Chris Hemsworth durante l'intervista.

"Sì, in effetti, c'è del potenziale per 15 differenti versioni di Thor: Love and Thunder" ha osservato poi Waititi.

"Uh sarebbe davvero divertente, un po' come i Choose your own adventure... Dovremmo farlo, un giorno!" ha commentato a quel punto con entusiasmo Tessa Thompson. E l'idea non sarebbe affatto male...

E allora però perché non fare un passo in più? Tipo prendere tutto il girato e darlo in mano a un altro regista, per vedere quale sarebbe la loro versione di Thor: Love and Thunder, suggerisce Waititi.

E voi che ne pensate? Vi piacerebbe una cosa del genere? Anche se bisognerà aspettare ancora un mese per vedere la versione originale di Thor: Love and Thunder, di certo è un concept allettante, non trovate? Fateci sapere la vostra nei commenti.

