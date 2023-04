Thor 4, Russell Crowe elogia il regista Taika Waititi:'Un genio creativo'

La star di Thor: Love and Thunder, Russell Crowe, ha partecipato ad un episodio del podcast Happy Sad Confused, sottolineando la propria esperienza sul set del film nel ruolo di Zeus e la bravura di Taika Waititi, regista del film con protagonisti Chris Hemsworth nel ruolo di Thor e Natalie Portman in quello di Jane Foster.

"Se sei un giovane attore e hai l'opportunità di essere su un set con Taika Waititi, coglila. È molto divertente, è un genio creativo ma anche soltanto un tipo adorabile" ha dichiarato Crowe. Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Thor: Love and Thunder, ultimo capitolo cinematografico sul Dio del Tuono.



Zeus tornerà nei prossimi film MCU? "Beh, nessuno mi ha svelato nulla ma, voglio dire, sembra che questa sia l'idea, giusto? Ma non lo so davvero" ha spiegato la star neozelandese.



Il regista del film, Taika Waititi, aveva parlato dell'accento di Crowe nel film:"In realtà abbiamo parlato a lungo dell'accento. Ci siamo chiesti se qualcuno abbia mai fatto l'accento di un dio greco. Sarà una farsa? Sarà troppo sciocco? E Russell voleva davvero fosse greco. Ma non ne ero sicuro, quindi abbiamo finito per fare due versioni di ogni ripresa con Russell".



In ogni caso Russell Crowe sarà in Kraven il Cacciatore, nei panni di Nikolai Kravinoff, padre di Sergei alias Kraven il Cacciatore, interpretato da Aaron Taylor-Johnson.