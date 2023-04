Thor 4, Russell Crowe confessa: 'Volevano che recitassi con la voce de Il Gladiatore'

In occasione della promozione del suo nuovo film L'esorcista del Papa, Russell Crowe è tornato a parlare del suo ruolo di Zeus in Thor Love and Thunder raccontando quanto Taika Waititi desiderasse che il personaggio avesse la stessa voce utilizzata da Crowe ne Il Gladiatore.

Insomma, per quanto riguarda il contesto epico siamo lì. Nonostante durante il film Zeus venga visto come un personaggio quasi ridicolo, è nella post-credit che esce fuori tutta la sua rabbia e rancore aprendo la strada allo svelamento della sua arma migliore da scagliare contro Thor: suo figlio Ercole. Parlando del suo lavoro fatto nella pellicola e di come Taika Waititi gli abbia chiesto di recitare con lo stesso tono di voce utilizzato nel film di Ridley Scott ad inizio 2000.

Russell Crowe ha elogiato il talento creativo di Taika Waititi parlando di come sia un vulcano di idee senza fine. Quando il regista gli propose di girare le scene in quel modo, però, l'attore non si è definito d'accordo fin dal primo momento. "Non puoi farmi fare questo con un accento inglese. Voglio farlo come un ragazzo greco". E tutti dicevano, 'Di cosa stai parlando?' Zeus è un dio greco, non è un altro dio di nessun'altra civiltà, è un dio greco" ha spiegato Crowe. "Sono tornati da me e mi hanno detto: 'Te lo lasceremo fare solo se accetterai anche di girare simultaneamente ogni scena con l'accento che pensiamo funzionerà.'" ha aggiunto, spiegando poi come la caratterizzazione greca abbia battuto largamente quella inglese.

La decisione di girare due volte le stesse scene ha, ovviamente, allungato i tempi di lavoro e di ripresa per il personaggio nonostante avesse poche scene nel quadro generale del film. Nonostante ciò il Zeus di Russell Crowe ha diviso i fan che si aspettavano un personaggio molto più austero e meno ironico. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!