Thor 4, riprese al termine! Taika Waititi la tocca piano: Il miglior film Marvel di sempre

Thor: Love and Thunder si sta avvicinando al traguardo della fine delle riprese, e lo sceneggiatore e regista Taika Waititi già anticipa ai fan che il nuovo capitolo con protagonista Chris Hemsworth sarà che "il miglior film Marvel di sempre".

Già autore del precedente Thor: Ragnarok, nonché interprete di Korg, Waititi torna dietro e davanti la macchina da presa al fianco di Hemsworth nei panni di Thor, Tessa Thompson nei panni di Valkyrie e soprattutto Natalie Portman come Jane Foster. Le riprese di Love and Thunder sono iniziate nel mese di gennaio in Australia, dove la produzione dei Marvel Studios ha utilizzato la tecnologia di produzione virtuale StageCraft della Industrial Light & Magic che Waititi ha personalmente sperimentato durante la realizzazione della serie tv di Star Wars The Mandalorian, realizzata per Disney+.

"Le riprese stanno andando alla grande. Abbiamo ancora circa quattro settimane, ma posso vedere la luce alla fine del tunnel", ha detto Waititi a Weekend Today. "Potrebbe essere il miglior film Marvel di sempre!" Sul lavorare nuovamente con Chris Hemsworth, Waititi ha detto: "È un ragazzo divertente, è un buon amico ed è anche qualcuno con cui vorresti uscire tutto il tempo. Penso che siano le qualità che tutti vorrebbero da un supereroe, o in generale da un personaggio principale del tuo film."

Ricordiamo che in Thor: Love & Thunder ci saranno anche Jaimie Alexander di nuovo nei panni di Sif e Jeff Goldblum nel ruolo del Gran Maestro. Inoltre, il film includerà tutto il cast di Guardiani della Galassia - Chris Pratt come Star-Lord, Dave Bautista come Drax, Karen Gillan come Nebula, Pom Klementieff come Mantis, Sean Gunn come Kraglin, Vin Diesel come voce di Groot e Bradley Cooper come voce di Rocket Raccoon - oltre a Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth e Melissa McCarthy. Ospiti speciali, lo ricordiamo, anche Christian Bale nei panni del villain e Russell Crowe nel ruolo di Zeus.

La data di uscita di Thor: Love & Thunder è fissata per il 6 maggio 2022.