Thor 4: la presenza di Jane Foster indica l'arrivo di Galactus, ecco perché

L'Universo Cinematografico Marvel si arricchisce sempre più di pesanti novità riguardanti il suo futuro e le minacce che i nuovi Avengers dovranno affrontare dovranno essere alla pari di quanto visto finora nella saga dell'Infinito. Ecco perché la presenza di Natalie Portman, ovvero Jane Foster, nel nuovo Thor potrebbe suggerire molto di più.

Sappiamo bene che in Thor: Love and Thunder, diretto ancora da Taika Waititi, Jane Foster sarà in grado di impugnare Mjolnir, ma la sua presenza nella pellicola potrebbe suggerire altro e adesso un video saggio suggerisce l'idea che in questo particolare modo la Marvel abbia intenzione di introdurre il personaggio di Galactus. Come? Asserendo semplicemente che Jane Foster sia un Araldo di Galactus, o che almeno lo diventerà in futuro.

Gli araldi di Galactus sono coloro che viaggiano nel cosmo e nell’universo in cerca di mondi per sfamare il loro padrone. Galactus è infinitamente potente, ergo i suoi “messaggeri” dovranno essere dei tipi temibili, in grado di plasmare e utilizzare l’energia cosmica.

Non solo, Jane Foster quindi potrebbe fungere anche da ulteriore collegamento al nuovo film sui Fantastici 4, dato che Galactus è un villain spesso associato alla storia fumettistica del super-team della Marvel, dove potrebbe essere introdotto per la prima volta. Trovate il video sulla pagina di CBR.

Intanto, Tessa Thompson ha parlato delle riprese di Thor: Love and Thunder in cui tornerà ancora come Valchiria: "Sì, ho iniziato. È davvero molto divertente. È molto, molto, molto bello, sono entusiasta. Volerò in Australia tra un paio di settimane, i ragazzi sono già lì e sono operativi. Taika mi invia sempre dei video buffi, e le fotografie mi tengono aggiornata. La sceneggiatura è magnifica, sarà davvero uno spasso, anche per quanto riguarda la musica".