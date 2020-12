Thor 4, Pom Klementieff in Australia per le sue scene coi Guardiani della Galassia

Sembra proprio che anche il personaggio di Mantis sarà della partita nel prossimo Thor: Love and Thunder, che come noto non solo vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del dio del tuono della Marvel ma anche di buona parte dei membri dei Guardiani della Galassia, visto la loro partenza insieme al termine di Avengers: Endgame.

Pom Klementieff ha subdolamente confermato la sua presenza nel cast del film di Taika Waititi proprio allo stesso modo in cui anche Chris Pratt ha annunciato la sua partecipazione all'inizio del mese scorso: postando un'immagine sul suo account personale su Instagram comunicando ai propri follower di essere appena sbarcata a Sydney, in Australia. Lo stesso regista ha commentato l'immagine: "Sbrigati", togliendo quindi ogni dubbio sulla presenza dell'attrice sul posto.

Recentemente, anche Tessa Thompson ha confermato il suo ritorno nei panni di Valchiria. Dopo aver rivelato che Natalie Portman si trova in Australia già da un paio di mesi per la lavorazione del film, così come il regista Taika Waititi, l'attrice ha anticipato che "Valchiria sarà decisamente il 'Re' della Nuova Asgard quando la ritroveremo. E come è già capitato nel corso degli ultimi quattro anni, farà parte di un'avventura che vede coinvolto Thor, nel senso che il film sarà chiamato Thor: Love and Thunder. E direi che stanno succedendo delle cose interessanti. Ci saranno dei nuovi personaggi, e dei volti noti del MCU. E forse ci saranno altre persone che abbiamo già visto".

Visto anche il coinvolgimento di Chris Pratt e chissà quali altri personaggi del MCU, vi ricordiamo che un insider ha definito Thor: Love and Thunder come una sorta di Avengers 5 della Fase 4. Intanto, durante l'Investors Day è stata confermata la presenza di Christian Bale nei panni di Gorr il Macellatore di Dei.