Thor 4, anche Love ha il suo costume da supereroe nella concept art inedita

India Rose Hemsworth è Love, la figlia di Gorr il macellatore di dei di Christian Bale, tra i casting più sprecati in Thor: Love and Thunder. Se nella realtà, suo padre è Chris Hemsworth, sul grande schermo invece non può fregiarsi del titolo di figlia di Thor bensì del suo crudele antagonista.

L'amore nei confronti di Love ha reso Gorr capace di ogni crudeltà fino a quando, seguendo le parole di Thor, ha resuscito la figlia dall'Eternità rendendo il dio del Tuono suo padre adottivo e mentore. Adesso che Love sembra avere poteri inesplorati è bene che anche lei abbia il suo costume da supereroe e una concept art di Andy Park che mostra alcune idee per Love ( video in calce all'articolo) svelano diverse immagini della bambina con un'armatura molto simile a quella di Thor!

E non potrebbe essere altrimenti considerato che proprio la ragazza inizierà il suo percorso da eroe accanto al dio del Tuono come suggerito da come impugna la Stormbreaker, proprio l'ascia di Thor. Proprio il finale di Thor 4 lascia intendere che i progetti per Love sono concreti e che, viste le potenzialità potrebbe diventare davvero un personaggio interessante nel futuro della saga nell'MCU: ma quando esce Thor 5?