Thor 4, Kate Bush sarà anche nel film Marvel dopo Stranger Things? Parla Christian Bale

La musica è una componente fondamentale di Thor: Love and Thunder e a quanto pare un elemento a cui tengono molto sia il regista Taika Waititi che l'interprete di Gorr il Macellatore di Dei Christian Bale. Ma cosa c'entra Kate Bush?

Dopo aver scalato nuovamente le classifiche grazie a Stranger Things con la sua Running Up The Hill, la cantante britannica Kate Bush stava per conquistare anche il pubblico del Marvel Cinematic Universe.

Stava perché, secondo quanto affermato recentemente dalla star della pellicola Christian Bale, un brano della cantante sarebbe potuto comparire nella colonna sonora del film.

"C'è ovviamente una leggera influenza di Nosferatu. Taika e io volevamo fare un intero segmento musicale, che tuttavia non abbiamo potuto fare, ma avevamo tutta roba come Kate Bush a cui stavamo lavorando. Ma penso abbia semplicemente realizzato che non avremmo avuto il permesso di inserirlo nella versione finale del film" ha dichiarato infatti l'attore "Ad ogni modo, direi che la cosa più comune è stata continuare a guardare il video degli Aphex Twin 'Come to Daddy'. Ma non so nemmeno se è qualcosa che vedrete nel montaggio finale del film".

