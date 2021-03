Thor 4: Jaimie Alexander ha terminato le riprese, eccola sul set!

Dopo diverse settimane di riprese, Jaimie Alexander ha annunciato di aver terminato i suoi impegni sul set di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono della Marvel che vedrà il ritorno di Taika Waititi in sede di regia e di Chris Hemsworth in quelli del protagonista del franchise. La pellicola esordirà nelle sale nel 2022.

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Jamie Alexander ha informato i suoi fan che ieri era il suo ultimo giorno sul set di Thor: Love and Thunder. L'attrice ha tenuto costantemente aggiornati i suoi follower circa la sua permanenza a Sydney, città nella quale si stanno ancora svolgendo le riprese del film appartenente alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. L'atmosfera è molto rilassata sul set a giudicare da quanto regista e cast pubblicano sui social, come Waititi che sfoggia il suo nuovo tatuaggio (finto!) o Chris Hemsworth che loda la performance di Chris Pratt, anche lui libero dagli impegni.

Sappiamo che Thor: Love and Thunder vedrà il ritorno della Jane Foster di Natalie Portman stavolta in un ruolo di maggior rilievo rispetto al passato, visto che si prevede impugnerà lei stessa il mitico Mjolnir. Inoltre, sapevamo già che Thor: Love and Thunder avrebbe apportato molti cambiamenti all'universo cinematografico Marvel e la stessa Portman tempo fa aveva scherzato sulle incredibile potenzialità di Jane Foster: "Non posso dire molto ma sono davvero entusiasta di questo film. Sto iniziando ad allenarmi, per avere più muscoli muscoli. Se possono esserci tutte queste supereroine femminili, c'è sicuramente spazio anche per me".

Thor: Love and Thunder dovrebbe approdare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 6 maggio 2022, salvo rinvii dell'ultimo minuto legati alle uscite precedenti (Black Widow su tutti).