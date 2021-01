Thor 4: Jaimie Alexander anticipa su Instagram il suo ritorno come Lady Sif

Tra i tanti nomi nuovi del cast di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo cinematografico dedicato al dio del tuono della Marvel con Chris Hemsworth ancora protagonista, ce ne sono anche altri che invece faranno ritorno nel franchise nei rispettivi ruoli. Tra questi anche Jaimie Alexander, che ha anticipato il ritorno di Lady Sif.

Per dare il suo addio al 2020 appena conclusosi, infatti, l'attrice ha postato sul suo profilo Instagram un paio di immagini che la vedono nei panni di Lady Sif tratte dai primi film su Thor. Alexander, lo ricordiamo, è apparsa nei panni del personaggio sia in Thor che in Thor: The Dark World, ma era assente nell'ultimo Thor: Ragnarok. Queste foto in realtà non rivelano nulla sul suo futuro ma aumentano sicuramente l'hype dei fan visto l'avvicinarsi dell'inizio delle riprese del quarto capitolo del franchise, ancora una volta diretto da Taika Waititi.

Il personaggio, dopo i primi due film su Thor, è poi comparsa nelle prime due stagioni di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. e dovrebbe quindi tornare in Thor: Love and Thunder dove dovrà affrontare la minaccia di Gorr, il personaggio interpretato da Christian Bale.

Nel film vedremo tornare anche Natalie Portman nei panni di Jane Foster e Tessa Thompson, oltre che Pratt nei panni di Peter Quill, alias Star-Lord. Questo crossover era già stato impostato in Avengers: Endgame, anche se non sappiamo quale sarà il ruolo di Pratt in Thor: Love and Thunder, potrebbe essere un semplice cameo o un ruolo da comprimario? Speriamo di scoprire qualche dettaglio in più quando inizieranno le riprese.

In tempi di COVID-19 e sicurezza, chi arriva in Australia deve fare una quarantena di 14 giorni, le riprese potrebbero quindi iniziare verso la fine del mese. Mentre Tessa Thompson ha lodato la sceneggiatura di Waititi, nell'attesa del nuovo capitolo di Thor ecco 5 film da guardare se amate Chris Hemsworth.