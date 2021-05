Thor 4: c'è anche Sacha Baron Cohen nel cast del cinecomic Marvel?

Le riprese di Thor: Love and Thunder stanno ancora continuando in Australia, ma a quanto pare altre star di Hollywood oltre a quelle già ufficialmente confermate nel cast sono state viste e paparazzate insieme ai nomi di questa enorme produzione che porterà a un livello successivo le avventura del dio del tuono della Marvel.

Come si può vedere dalle immagini trapelate in rete, nel corso di un pranzo a Sydney sono stati visti insieme Christian Bale e la sua famiglia, al quale si sono aggiunti Sacha Baron Cohen e la moglie Isla Fisher. Allo stesso tavolo, inoltre, erano presenti anche Russell Crowe che interpreterà Zeus in Thor 4, il regista Taika Waititi e Rita Ora, la quale secondo i recenti tabloid avrebbe una relazione sentimentale con il regista australiano.

Proprio come quando Crowe venne immortalato in alcune foto insieme a Chris Hemsworth, rivelando poi il suo coinvolgimento nel cast di Thor: Love and Thunder, adesso in rete si sta cominciando a speculare sulla comparsa di Baron Cohen come un indicatore della sua presenza nel cast della pellicola, già definita da Taika Waititi come la migliore di sempre dei Marvel Studios, in uno slancio di "umiltà".

Ricordiamo che in Thor: Love & Thunder ci saranno anche Jaimie Alexander di nuovo nei panni di Sif e Jeff Goldblum nel ruolo del Gran Maestro. Inoltre, il film includerà tutto il cast di Guardiani della Galassia - Chris Pratt come Star-Lord, Dave Bautista come Drax, Karen Gillan come Nebula, Pom Klementieff come Mantis, Sean Gunn come Kraglin, Vin Diesel come voce di Groot e Bradley Cooper come voce di Rocket Raccoon - oltre a Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth e Melissa McCarthy.

La data di uscita di Thor: Love & Thunder è fissata per il 6 maggio 2022.