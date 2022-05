Thor 4, clamoroso ritorno nel poster! La locandina conferma una vecchia star della saga

Dopo aver visto insieme tutti gli easter egg del nuovo trailer di Thor Love & Thunder, vi facciamo notare un dettaglio che potrebbe esservi sfuggito nell'ammirare il poster ufficiale del film MCU.

Se strizzate l'occhio il più possibile e guardate i crediti della locandina ufficiale di Thor: Love and Thunder, che potete trovare in calce all'articolo, noterete che l'immagine conferma il ritorno di una star scomparsa da tempo del Marvel Cinematic Universe, Jaimie Alexander: sebbene sia stata vistosamente assente da Thor: Ragnarok, l'attrice tornerà nei panni di Lady Sif nella prossima uscita nelle sale dei Marvel Studios, dato che nel manifesto il suo nome appare elencato insieme al resto del cast.

Naturalmente Jaimie Alexander aveva già anticipato il suo coinvolgimento in Thor: Love & Thunder, pubblicando anche una sua foto dal set di Sydney, in Australia, dove è stato girato il film di Taika Waititi. Tuttavia in un'intervista sui suoi prossimi film in uscita aveva dovuto tacere sulla questione, dichiarando: "A cosa sto lavorando ora? Vorrei poterlo dire, ma probabilmente cesserei di esistere se lo facessi. Ma grazie per averlo chiesto comunque!" L'attrice, apparsa in precedenza in Thor e in Thor: The Dark World, era stata esclusa da Thor: Ragnarok ma nel corso della sua carriera Marvel è apparsa anche in due episodi di Agents of SHIELD e, più recentemente, in un episodio di Loki.

Lady Sif è assente dal nuovo trailer di Thor Love & Thunder, quindi per rivedere Jaimie Alexander nei panni della famosa asgardiana i fan dovranno pazientare ancora. Che cosa ne pensate di questo ritorno? Ditecelo nei commenti!