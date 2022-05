Thor 4, Chris Pratt su Star-Lord: 'È un po' diverso quando non c'è James Gunn'

Sappiamo che rivedremo i Guardiani della Galassia in Thor: Love and Thunder, ma cosa significa questo per l'improbabile gruppo di eroi protagonisti del film di James Gunn? Beh, non ci è ancora dato saperlo, ma Chris Pratt ci parla del suo Star-Lord, e del perché sarà un po' diverso da quello a cui siamo abituati.

È difficile che un personaggio resti lo stesso, immutato, quando sono diversi gli individui che lo portano sulla pagina o sullo schermo (prendete i vari Batman, James Bond o Sherlock Holmes).

Questa è una grande verità soprattutto nel mondo dei fumetti e dei cinecomic, e anche quando c'è una grande e attenta continuità dietro come nel caso del MCU, un cambio di regista comporta inevitabilmente un cambio anche nella resa dei personaggi, che si tratti di minuzie, una sorta di "spostamento d'accento", o di qualcosa di più visibile.

E per Chris Pratt questo accade anche cin il suo Star-Lord...

"Beh, sapete, c'è il Peter Quill di James Gunn e il Peter Quill che è esistito al di fuori di [ciò che è diretto da] James Gunn, ovvero nelle sue apparizioni nei film degli Avengers o in Thor" ha infatti affermato in una recente intervista "Quindi si potrebbe dire che il Peter Quill che interpreto quando è James Gunn dietro la cinepresa è un'estensione di lui. E il Peter Quill che che interpreto quando non è lui a dirigere sono praticamente io che mi lascio andare forse un po' più di quello che lui vorrebbe, in un certo senso. Quindi immagino che sarebbe questa la differenza"

"James Gunn ha un punto di vista per Quill che differisce un po' da ciò che troviamo in Avengers o in Thor. Quindi vedremo come si svilupperà la cosa. Voglio dire, ovviamente abbiamo a che fare con la conclusione di Avengers e con come ritroviamo i Guardiani della Galassia in Thor: Love and Thunder. Vedremo come questa transizione, chiamiamola così, ci prepara a Guardiani della Galassia 3" spiega ancora.

Thor: Love and Thunder arriverà a luglio al cinema.