Thor 4: Chris Hemsworth, Matt Damon e Taika Waititi in una nuova foto 'da boy band'

Mentre si avvicina la fine delle riprese di Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, Chris Hemsworth in compagnia del regista e dell'amico e collega Matt Damon (che nel film ha un piccolo cameo) ha condiviso via Instagram una nuova foto dal set in stile "boy band", scherzando sull'epica posa dei tre da gruppo musicale.

In perfetta forma smagliante, Hemsworth ha infatti scritto: "L'album uscirà la prossima settimana. Preparati mondo".



In merito alla forma fisica, al contrario di quanto visto in Avengers: Endgame, nel film di Taika Waiti il Dio del Tuono tornerà a sfoggiare muscoli scultorei di cui abbiamo già avuto un assaggio dalle prime foto sul set in compagnia di Chris Pratt, ed è tutto merito della sua intensa preparazione. "Saluti al trainer più pigro del mondo per una divertente sessione" ha scritto l'attore nel posto che potete trovare in calce alla news.

Oltre a Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, lo ricordiamo, il cast del film potrà vantare la presenza di Pratt, Karen Gillian e Dave Bautista, di ritorno nei panni dei rispettivi membri dei Guardiani della Galassia. Nessuna novità invece per quanto riguarda Zoe Saldana, visto che il destino di Gamora dopo gli eventi di Avengers: Endgame al momento rimane un mistero. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, si sarebbe unito al cast anche Matt Damon.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata al 6 maggio 2022, anche se il possibile rinvio di Black Widow con Scarlett Johansson potrebbe causare diversi slittamenti nel calendario del MCU.