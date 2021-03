Thor 4: Chris Hemsworth loda la performance di Chris Pratt nel sequel Marvel

Sono attualmente in corso le riprese principali di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo nel franchise dedicato al Dio del Tuono della Marvel, che vedrà ancora Taika Waititi alla regia e Chris Hemsworth protagonista; quest'ultimo ha recentemente elogiato la performance sul set di Chris Pratt con cui condividerà qualche scena nella pellicola.

Le riprese delle scene con Chris Pratt sono finite, sembra, ma Hemwsorth ha recentemente avuto occasione di elogiare il collega per quanto mostrato sul set finora. L'attore protagonista ne ha parlato nel corso di una intervista concessa a GQ, soffermandosi in particolare sul talento per l'improvvisazione di Pratt: "E' un tipo impressionante per la sua spontaneità, per lo humour e per quello che è in grado di inventarsi. E' sia divertente che emozionante e intimidatorio".

Nel corso della stessa conversazione, l'interprete di Thor ha parlato delle sfide di questo nuovo capitolo del franchise: "C'è la stessa, se non addirittura maggiore pressione di fare qualcosa del genere ancora una volta. Per questo siamo come pervasi da un'energia ricca di entusiasmo ma anche un po' di nervosismo che ci motiva ancor di più nel voler andare oltre e assicurarci che vengano rispettate tutte le tappe e che le scene scelte per raccontare la storia vengano approcciate nel modo più adeguato".

Continua poi l'aura di mistero attorno al personaggio di Natalie Portman, che potrebbe trasformarsi in Thor nel corso del film. In un video trapelato dal set, infatti, Jane è trascinata in alto in quella che in post-produzione dovrebbe diventare una sorta di tempesta divina con fulmini e quant'altro, ed è proprio in questo momento che la Foster potrebbe divenire la Potente Thor.

Se fosse confermato, questo cambierebbe in modo drastico le origini del personaggio rispetto alla run di Jason Aaron.