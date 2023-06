Thor 4, Chris Hemsworth ammette i difetti del film: 'Era troppo sciocco'

A quasi un anno dall'uscita di Thor Love and Thunder, Chris Hemsworth ha riconosciuto tutte le critiche fatte nei confronti del film. Nonostante il successo al botteghino l'ultimo film incentrato sul Dio del Tuono è stato criticato dal pubblico per il suo umorismo secondo molti troppo infantile.

Raccontandosi in un profilo a lui dedicato su GQ, l'attore ha parlato della pellicola definendola "troppo sciocca". Thor Love and Thunder è la conseguenza di quanto, Taika Waititi, molto spesso sia un regista incapace di trattenere le proprie idee finendo anche per dare molto di più di quello che era necessario forzando la mano su una comicità che, molto spesso, può risultare stupida ed infantile. Parlando del film Hemsworth ha ammesso di essersi "divertito troppo realizzarlo" e che forse è stato proprio questo il problema della pellicola.

Parlando di Thor 4 Russell Crowe ha detto di come gli fosse stato chiesto di usare la sua voce da Gladiatore per il film. Hemsworth pare si sia reso conto della cattiva riuscita del film dopo che la pellicola è stata criticata anche dai suoi figli e dai loro amici. "Sono un gruppo di bambini di 8 anni che criticano il mio film", ha raccontato. “'Pensavano che avesse troppo umorismo. L'azione era fantastica, ma gli effetti visivi non erano così buoni" ha concluso.

Nonostante ciò, Russell Crowe si è complimentato di Taika Waititi per Thor 4 definendolo un genio creativo e parlando della sua forza instancabile. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!