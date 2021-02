Thor 4: ecco per quanto appariranno i Guardiani della Galassia nel film di Taika Waititi

Con l'inizio delle riprese di Thor: Love and Thunder siamo venuti a conoscenza del cast che ne prenderà parte e oltre al solito Chris Hemsworth e al ritorno di Tessa Thompson appariranno anche alcuni Guardiani della Galassia. Tuttavia la pellicola non rappresenterà una sorta di Avengers 5 per l'Universo Cinematografico Marvel. Ecco perché...

Sappiamo che nel film di Taika Waititi ci saranno sia Chris Pratt che Karen Gillan e Pom Klementieff, così come Dave Bautista, ma questi a quanto pare hanno già terminato le proprie scene nel film e hanno quindi lasciato Sydney, città dove si stanno attualmente svolgendo le riprese principali della pellicola Marvel. Pratt è stato visto con la moglie a Los Angeles, mentre Bautista ha dichiarato su Instagram di soffrire ancora il jet lag dopo il viaggio di rientro a casa.

L'inclusione dei Guardiani della Galassia nel quarto capitolo di Thor ha perfettamente senso considerato come si era concluso l'arco dei personaggi in Avengers: Endgame, con Thor a bordo della Milano di Star-Lord pronto a partire insieme a loro. Ma il film non sarà né un Asgardiani della Galassia né tantomeno un Avengers 5 ma si tratterà più semplicemente del quarto capitolo di Thor che darà maggiore spazio stavolta al personaggio di Natalie Portman, che potrebbe diventare più potente di Thor stesso.

Essendo stata esposta per un lungo periodo di tempo alla Gemma della Realtà nel corso di Thor: The Dark World, la brillante astrofisica interpretata da Natalie Portman potrebbe infatti avere sviluppato dei poteri di simile entità che, insieme all'utilizzo di Mjolnir, la renderebbero potenzialmente una minaccia ancora più grande rispetto a quella rappresentata dal Dio del Tuono di Chris Hemsworth.

Voi cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Tessa Thompson è approdata sul set di Thor: Love and Thunder.