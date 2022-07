Thor, 10 anni in 2 foto: la figlia di Chris Hemsworth da Avengers a Love and Thunder

Essere figli di Odino è un gran privilegio, ma anche avere come padre Chris Hemsworth non è mica male: a testimoniarlo c'è la piccola India, che in appena 10 anni di vita ha avuto modo di prender parte attivamente alle avventure di suo padre sul set di due film non proprio di poco conto, tra un Avengers e un Thor: Love and Thunder.

Mentre Christian Bale si arrende alla superiorità del fisico di Chris Hemsworth (lui che con il suo fisico, in carriera, ha fatto praticamente di tutto), il nostro Dio del Tuono ci mostra infatti tramite Instagram la crescita della sua primogenita pubblicando due foto scattate a India Rose proprio sui set dei film di Joss Whedon e Taika Waititi.

"Ecco due foto di me e mia figlia. Una è la prima volta che è stata su un set 11 anni fa, l'altra è la più recente sul set di Thor: Love and Thunder. Lei è la mia supereroina preferita" si legge nel post dell'attore. India, ricordiamo, stavolta non si è limitata ad accompagnare papà a lavoro: la primogenita di casa Hemsworth ha infatti preso parte al film di Taika Waititi nel ruolo di Amore.

Chissà che non ci sarà modo di rivedere India Rose Hemsworth nel futuro del Marvel Cinematic Universe o in altri progetti! A proposito di padri e figli, intanto, ecco quale buco di trama su Odino hanno individuato i fan in Thor: Love and Thunder.