Thomas Middleditch si unisce al cast di The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin

Come riporta in queste ore l'affidabile Collider, l'atteso e intrigante The Trial of the Chicago 7 scritto e diretto da Aaron Sorkin (Molly's Game, The Newsroom, The Social Network) ha trovato altre due interessanti aggiunte al già nutritissimo cast in Thomas Middleditch (Silicon Valley) e Max Adler (Glee).

I due attori si uniscono dunque ai già confermati Michael Keaton, William Hurt, J.C. Mackenzie, Frank Langella, Mark Rylance, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Alex Sharp, Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen e Kelvin Harrison Jr. Insomma, un cast d'eccezione per la seconda regia di Sorkin, che ricordiamo essere l'autore di sceneggiature quali, tra le altre, Codice d'onore, Nemico pubblico, The Social Network e Steve Jobs.

The Trial of the Chicago 7 è ispirato alle proteste di un gruppo di manifestanti che nel 1968 fece irruzione alla Convention del Partito Democratico. Le lotte si scatenarono per tutta Chicago e coinvolsero i rivoltosi e i poliziotti che arrivarono a lanciarsi mattoni e lacrimogeni, senza che il coprifuoco riuscisse a placare le proteste. Alla fine della sommossa furono arrestati otto agenti di polizia e otto manifestanti, ma il caso face scalpore in tutto il paese.



Il film è atteso nelle sale americane il 2 ottobre 2020. Cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.