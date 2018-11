Thomas Haden Church di Spider-Man 3 sarà nel cast di Hellboy?

Nonostante le prime (potenziali) reazioni negative al film dedicato ad Hellboy, l'attesa intorno al nuovo adattamento cinematografico non è scesa per nulla.

Adesso Discussing Film svela un nuovo potenziale report dalla pellicola. Secondo il sito, nel cast della pellicola ci sarebbe anche Thomas Haden Church (Spider-Man 3) che dovrebbe interpretare il personaggio di Lobster Johnson. Stando al sito, questa sua partecipazione sarebbe confermata da una vecchia intervista all'attore che anche noi vi abbiamo tradotto (la trovate qui): "Non dovrei parlarne ma sono tornato in quel mondo. Non è l'universo Marvel, è qualcos'altro, ma stiamo sempre parlando di quel mondo fatto di supereroi e supercattivi. E' un film che ho girato lo scorso anno. E' strano che, con i tempi di oggi, la cosa non sia ancora trapelata online". Sarà cosi?

In questa nuova versione sarà David Harbour a vestire i panni dell'antieroe con Ian McShane nei panni del padre adottivo, il Professor Trevor Bruttenholm (ovvero Professor Broom). Nel cast troveremo anche Sasha Lane come Alice Monaghan, Daniel Dae Kim come Ben Daimio, Penelope Mitchell nei panni di Ganeida e Milla Jovovich nel ruolo della villain, Nimue.