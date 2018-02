Thomas Haden Church a ruota libera su Spider-Man 3 e il suo futuro nei cinecomics

Lo stesso Sam Raimi , qualche anno fa, aveva fatto un personaleriguardo. Oggi tocca a, che nel film del 2007 dava vita al villain, l', ricordarlo, svelando qualche retroscena.

L'attore, a differenza di Sam Raimi, ricorda con affetto Spider-Man 3 ma, in un'intervista, ne svela qualche retroscena: "Quando mi chiamarono, ero stato acclamato per Sideways e Sam Raimi, Avi Arad, Kevin Feige e Laura Ziskin mi contattarono per parlare, in anticipo, di Spider-Man 3. Mi dissero soltanto svariate idee, non avevo familiarità con quel mondo ma appena mi raccontarono la storia dell'Uomo Sabbia decisi di dire di sì".

"Quando iniziammo a sviluppare Spider-Man 3, l'idea era che l'Uomo Sabbia sarebbe diventato il villain principale della storia" continua l'attore "Ma non è finita in quel modo. Perché quando mi presentarono la pellicola, l'Uomo Sabbia e, ovviamente, la trasformazione di James Franco in Goblin, erano gli unici nemici del film e non c'era Venom. La pellicola introduceva il personaggio dell'Avvoltoio all'inizio, ma molto brevemente, e alla fine sarebbe riapparso, credo per prepararlo ad essere il nemico principale in Spider-Man 4. Ma, ovviamente, si sono prese delle strade differenti".

Nonostante i fan non siano mai stati fan della rappresentazione di Venom nel terzo film (tanto che ora attendono la pellicola con Tom Hardy come una manna dal cielo), l'attore si sente di difendere l'interpretazione di Topher Grace: "Lo studio aveva me, aveva James Franco e sentiva ci fosse bisogno di un villain più moderno. Ed è per questo che è arrivato il Venom di Topher Grace. E, sinceramente, credo che Topher sia fenomenale nel film e che Venom sia un animale veramente spaventoso.".

Anche se ora la serie di Spider-Man è in mano ai Marvel Studios, sempre con distribuzione Sony, Thomas Haden Church pensa che Sam Raimi potrebbe tornare al franchise se gli fosse data l'occasione: "Anche se Sam ha pensato che fosse troppo, anche se tutto questo ha portato lui a 'divorziare' dalla Sony, la sua compagnia è ancora lì e avrà sempre una casa alla Sony. Ma in quel particolare franchise hanno 'divorziato artisticamente'. Penso che Sam tornerebbe alla saga se fosse veramente interessato".

E riguardo il suo futuro nei cinefumetti, l'attore ha stuzzicato i fan con un ruolo in uno dei prossimi cinecomics in uscita (forse Aquaman?): "Non dovrei parlarne ma sono tornato in quel mondo. Non è l'universo Marvel, è qualcos'altro, ma stiamo sempre parlando di quel mondo fatto di supereroi e supercattivi. E' un film che ho girato lo scorso anno. E' strano che, con i tempi di oggi, la cosa non sia ancora trapelata online".