This Much I Know To Be True: come guardare gratis il nuovo film su Nick Cave

In attesa di Blonde in arrivo su Netflix a settembre, il regista e sceneggiatore Andrew Dominik è tornato a raccontare Nick Cave nel documentario This Much I Know To Be True, sequel ideale del precedente documentario One more time with feeling.

Il film, dopo un breve passaggio di tre giorni nelle sale come 'evento', è disponibile da oggi in streaming su MUBI, gratis per tutti gli abbonati alla piattaforma: girato a Londra e a Brighton, This Much I Know To Be True è stato presentato alla Berlinale lo scorso febbraio, e si concentra sulla creazione dei brani degli ultimi due album in studio di Nick Cave, "Ghosteen" (Nick Cave & The Bad Seeds) e "Carnage" (Nick Cave & Warren Ellis), approfondendo in particolar modo la grande amicizia che lega il cantautore Cave al musicista Ellis, famosi anche nel mondo del cinema per le numerose e acclamate colonne sonore. Se cercate un'anteprima del film, nel player all'interno dell'articolo potete riprodurre il trailer di This Much I Know To Be True.

Ricordiamo che Andrew Dominik esordirà su Netflix a partire dal 23 settembre con l'attesissimo Blonde, finto-biopic di Marilyn Monroe che sarà l'adattamento del controverso romanzo di Joyce Carol Oates: nel cast Ana De Armas nei panni di Norma Jean/Marilyn Monroe, ma anche Adrien Brody, Bobby Cannavale e Julianne Nicholson, con Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Brad Pitt e Scott Robertson in qualità di produttori.

Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Blonde.