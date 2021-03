This Beast: il creatore di Sons of Anarchy debutta alla regia con Netflix e Blumhouse

Secondo quanto riportato da ComicBook, sarà Kurt Sutter a dirigere il film drammatico e horror This Beast per quella che è una co-produzione tra Netflix e la Blumhouse di Jason Blum. Sutter è maggiormente noto al pubblico di spettatori per essere il creatore della serie televisiva Sons of Anarchy, con protagonista Charlie Hunnam.

Sutter si occuperà anche della sceneggiatura di This Beast oltre che della regia, compiendo appunto il suo debutto in questa veste al cinema. La pellicola racconta la storia di "un villaggio inglese del XVIII secolo assediato da una bestia misteriosa e sfuggente. Dozzine di innocenti vengono massacrati e il caos viene portato ad altezze puritane dal fanatismo religioso. Il compito impossibile di uccidere la bestia ricade su un umile cacciatore che promette di poter fermare il carneficina. Ma per lui questa caccia non è una missione professionale, è una missione profondamente personale".

La trama del film s’ispira alla storia della "Bestia del Gévaudan", una creatura non identificata che terrorizzò un villaggio francese a metà del 1700 con 210 attacchi, 113 vittime e 49 feriti. La storia è stata già portata sul grande schermo in due produzioni francesi: la prima volta nel film Il patto dei lupi del 2001 diretto da Christophe Gans (Silent Hill) e la seconda nel film per la televisione La Bête du Gévaudan diretto nel 2002 da Patrick Volson.

"Siamo da tempo fan di Kurt e della sua ineguagliabile narrazione: è viscerale e ha un impatto emotivo. Siamo entusiasti che Blumhouse stia producendo il suo primo lungometraggio per Netflix", ha dichiarato Jason Blum, CEO e fondatore di Blumhouse.

Sutter oltre ad aver scritto e diretto episodi della serie tv Sons of Anarchy e The Shield, ha scritto anche il dramma Southpaw – L’ultima sfida con protagonista Jake Gyllenhaal.