Thirteen Lives: Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton nel film di Ron Howard

È stato appena annunciato il cast di Thirteen Lives il film di Ron Howard sul salvataggio nella grotta thailandese, e tra i suoi protagonisti troviamo anche Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton.

Viggo Mortensen (Il Signore deli Anelli), Colin Farrell (The Batman), JoLa Sottile Linea Rossa) e Lewis Fitz-Gerald (Pitch Black), assieme a Weir Sukollawat (Malila), Thiraphat Sajakul (The Serpent), Sahajak Boonthanakit (The Serpent), Vithaya Pansringarm (The Prey), Teeradon “James” Supapunpinyo (Bad Genius) e Nophand Boonyai (Only God Forgives) vanno a formare il cast di Thirteen Lives.

Scritta da William Nicholson (il Gladiatore) e diretta dal regista di A Beautiful Mind Ron Howard, la pellicola racconta la storia realmente accaduta dell'incidente di Tham Luang, occorso appena tre anni fa, nel 2018, ma subito divenuto oggetto anche di altre produzioni in varie fasi di sviluppo.

Mortensen, Farrell e Edgerton interpreteranno tre dei membri della squadra di recupero che trasse in salvo i 12 ragazzi e il loro insegnante dopo l'allagamento della grotta in cui si trovavano, Richard Stanton, John Volanthen e Richard Harris.

Le riprese del film inizieranno questo mese, e si divideranno tra Australia e Thailandia. La distribuzione internazionale di Thirteen Lives è affidata a Universal Pictures, ma non è ancora stata stabilita una data d'uscita.