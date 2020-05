Thirteen Lives: Ron Howard alla regia del film sul Salvataggio nella Grotta Thailandese

Come riporta Collider, Ron Howard è stato scelto per dirigere Thirteen Lives, film drammatico basato sui veri e straordinari eventi accaduti nell'estate del 2018 in Thailandia, vicenda passata alla storia come L'Indicente di Tham Luang, che sarà per altro adattato in almeno altri tre progetti attualmente in via di sviluppo.

Questo in particolare con il regista di A Beautiful Mind, Rush e Solo: A Star Wars Story sarà scritto da William Nicholson, già candidato all'Oscar per il Gladiatore, penna che aiuterà a spingere questo dramma ad alta tensione verso vette molto ambiziose. È importante non confonderlo con The Cave, film già uscito di produzione thailandese, con la miniserie Netflix curata da John M. Chu o con un altro adattamento della storia prodotto da Universal e diretto da Jimmy Chin e Chai Vasarhelyi (Free Solo).



L'Incidente in questione ha visto protagoniste 13 persone rimaste bloccate all'interno di Tham Luang Nang Non, una grotta Thailandese situata nella provincia di Chiang Rai. Stiamo parlando di una profondità di 1000 metri in cui si è incominciata a insinuare della pioggia monsonica che ha inondato la grotta, bloccando il gruppo di 12 calciatori e del loro allenatore.



Sono rimasti in quella situazione per ben due settimane, prima dell'avvio delle difficile procedure per salvarli. Lo sforzo ha coinvolto oltre cento sommozzatori, rappresentati di circa cento agenzie governative, 900 agenti di polizia e circa 2000 soldati.



La CAA Media Finance si sta occupando della selezione dei vari studios a cui provare a vendere il progetto.