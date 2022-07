Thirteen Lives, Colin Farrell: 'Ho sofferto di attacchi d'ansia sott'acqua'

Durante le riprese di "Thirteen Lives", l'adattamento cinematografico della miracolosa missione di salvataggio del 2018 nella grotta di Tham Luang, i principali membri del cast si sono dovuti immergere nei lunghi corridoi acquatici ricreati sul set.

Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton e Tom Bateman sono i protagonisti del nuovo film del regista Ron Howard. "Thirteen Lives" segue la vera storia del salvataggio nel 2018 di una squadra di calcio maschile in Thailandia, rimasta intrappolata in una grotta per 18 giorni a causa di un'inondazione improvvisa. Per salvare l'allenatore e 12 ragazzi bloccati a circa 2,5 miglia all'interno della grotta allagata, quattro speleologi britannici - Rick Stanton, Vernon Unsworth, Connor Roe e Josh Bratchley - hanno attraversato gli stretti corridoi e hanno portato ciascuno dei ragazzi in salvo, uno- per uno. Nel film, il cast ha eseguito tutte le proprie acrobazie e immersioni, cosa che ha richiesto un addestramento intensivo e moltissime ore sott'acqua.

“La roba in acqua è stata orribile!” ha detto Farrell. “Hanno costruito quattro o cinque tunnel che sono stati progettati sulla base dei disegni della grotta di Tham Luang. Voglio dire, c'erano colpi di scena, curve, giù, su, punti di beccheggio, cose che dovevi capovolgere. Avevamo dei subacquei che ci controllavano, ma eravamo comunque in acqua. E non c'era una fottuta superficie: avevano dei buchi sul lato del tunnel dove i sommozzatori potevano osservarci. Sì, ho sicuramente avuto alcuni attacchi di ansia sott'acqua".