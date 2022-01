Thierry Mugler è morto a soli 73 anni, ridefinì il look di Sharon Stone e Madonna

Lo stilista francese Thierry Mugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, è morto all'età di 73 anni per cause naturali. Ad annunciarlo è stato il suo agente Jean-Baptiste Rougeot. Nel corso della sua intensa attività artistica e lavorativa aveva lavorato anche con le due star del cinema, ridefinendone il look.

Come sottolinea il comunicato dell'agente, lo stilista francese è morto domenica scorsa e la notizia è stata data la mattina successiva: "Siamo devastati nell'annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022".

Dal 1975 ad oggi, il brand Mugler è sempre stato sinonimo di moda alternativa: il capolavoro dell’eccesso. Lo stilista è stato uno dei principali artefici di un’estetica della fine degli anni‘80, il creativo che ha coniugato sadomasochismo e haute couture. Ha avuto una lunga collaborazione creativa con David Bowie per cui ha persino realizzato il vestito per il suo matrimonio con Iman.

In un'intervista realizzata in occasione della mostra a lui dedicata sulla sua carriera, Mugler aveva esposto la sua poetica: "Sono sempre stato affascinato dall’animale più bello della terra: l’essere umano. Ho usato tutti gli strumenti a mia disposizione per sublimarlo".

Se il nome di Mugler non vi è familiare, basti pensare agli indimenticabili corsetti di Madonna e ai precursori degli abiti cut-out indossati dalla musa Sharon Stone. Ha disegnato il tubino nero che Demi Moore indossava in Proposta Indecente (1993) e ha diretto uno dei video più iconici degli anni ’80, Too Funky di George Michael (con protagoniste Linda Evangelista, Eva Herzigova e Tyra Banks).

Impossibile poi non pensare all'eredità lasciata da Mugler se si guarda al lavoro sul look di un'artista come Lady Gaga, quasi esplicitamente ispirato al lavoro dello stilista francese.

Insomma, un altro pesante lutto nel mondo della moda francese dopo la tragica morte di Gaspard Ulliel, attore e modello transalpino scomparso in seguito a un incidente sugli sci. Quest'ultimo è stato ricordato anche da Xavier Dolan, che lo aveva diretto in E' solo la fine del mondo e anche su Everyeye abbiamo celebrato le sue 5 miglior interpretazioni.