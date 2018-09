They Shall Not Grow Old: primo trailer per il nuovo film di Peter Jackson!

Poche ore fa è stato rilasciato il primo trailer ufficiale di They Shall Not Grow Old, nuovo ambizioso progetto del regista Peter Jackson che racconterà la Prima Guerra Mondiale come non l'avete mai vista prima.

Come al solito, potete visionare il trailer in calce alla notizia.

They Shall Not Grow Old rappresenta il ritorno di Peter Jackson sulle scene a distanza di quattro anni dal capitolo conclusivo della saga della Terra di Mezzo, Lo Hobbit - La Battaglia delle Cinque Armate. Si tratta di un ambizioso documentario epico che porta dettagli mozzafiato su filmati d'archivio vecchi di un secolo: il regista e il suo team hanno colorizzato e ripristinato ore di riprese di video originali girati al fronte, grazie al'accesso esclusivo all'archivio cinematografico e audiovisivo della Imperial War Museums. Creato per onorare il centenario dell'armistizio della Prima Guerra Mondiale, l'11 novembre 1918, They Shall Not Grow porta in vita la realtà della guerra per mostrarla alle nuove generazioni.

Tutti i video sono stati colorato, convertiti in 3D e trasformato con tecniche di produzione moderne, rendendo filmati di un centinaio di anni fa un unico film che sembra essere stato girato oggi.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale al BFI London Film Festival il 16 ottobre.

Peter Jackson tornerà anche in veste di produttore per Macchine Mortali, nuovo sci-fi in uscita il 14 dicembre.